МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг на открытии показывают коррекционный рост, отыгрывая снижение в ходе торгов среды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.22 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,85%, до 5500,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,78%, до 4239,99 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,7%, до 9612 пунктов.

В среду европейские фондовые индексы закрылись падением в районе 4% на росте опасений вокруг развития мировой экономики. Рынки по-прежнему остаются под давлением коронавируса, который продолжает распространяться. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

На рынках продолжает сохраняться сильная волатильность, поскольку уже сейчас большинство экономик и компаний терпят серьезный ущерб из-за вспышки COVID-19.

Экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что несмотря на оптимизм, который присутствует на рыках, еще слишком рано называть это переломным моментом в кризисе.