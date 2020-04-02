МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг растерял большую часть утреннего роста, но продолжает укрепляться в парах с долларом и евро на фоне нефти закрепляющейся выше 27 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.16 мск четверга снижался на 39 копеек, до 78,4 рубля, курс евро опускался на 59 копеек, до 85,72 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 11,08% — до 27,48 доллара за баррель.

НЕФТЬ ПОМОГАЕТ РАСТИ

Рубль в начале дня укреплялся к доллару на 1,43 рубля и на 1,81 рубля к евро на фоне взлета нефтяных котировок перед стартом торгов более чем на 12%.

Позже курс рубля отошел от утренних максимумов, сократив на две трети свой рост, и прибавляет к американской валюте порядка 50 копеек, к европейской – порядка 60 копеек. Нефть также несколько отошла от утренних максимумов, но по-прежнему торгуется выше 27 долларов за баррель по марке Brent.

"Мы по-прежнему наблюдаем диапазонные торги. Небольшой позитив от отскока цен на нефть не дал повода покинуть коридор 77-81. В мире сохраняется напряженная обстановка, и в РФ рост заболевших сохраняет траекторию экспоненты. Вынужденное закрытие реального бизнеса, вероятно, продлится", — комментирует дневную динамику рубля начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

Нефтетрейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Китай уверенно продвигается вперед со своими планами по покупке нефти в стратегические резервы после резкого снижения цен на сырье.

Кроме того, инвесторы в ходе торгов четверга отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа, который ожидает, что Саудовская Аравия и Россия скоро выработают какое-то общее решение в связи с обвалом цен на нефть. Также СМИ сообщили, что Трамп в пятницу встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний США, чтобы обсудить меры помощи отрасли.

В пользу рубля продолжает играть поддержка со стороны Центрального банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем, продаваемой на рынке валюты, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

Без существенного снижения нефтяных котировок курс рубля останется вблизи 79 рублей и сохранит потенциал укрепления в среднесрочной перспективе, полагает аналитик.

"При сохранении текущих условий (на данный момент цена российской нефти Urals снизилась уже до 15 долларов за баррель) на длительное время сальдо текущего счета платежного баланса станет отрицательным, что будет компенсироваться продажей валюты со стороны Минфина и ЦБ, что позволит рублю остаться вблизи текущих уровней в отсутствии существенного оттока нерезидентского капитала", — говорит он.

На его взгляд, учитывая, что рубль наравне с мексиканским песо ослабел сильнее других валют развивающихся стран, а рублевые ставки остаются высокими даже с учетом выросших инфляционных рисков, не стоит ждать масштабного оттока нерезидентов из ОФЗ, который мог бы вызвать дальнейшее ослабление рубля.

В целом для рубля на ближайшие сессии остается актуальным сценарий консолидации в широком коридоре, также замечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Для пары доллар-рубль диапазон находится в границах 77-81 рубль, для пары евро-рубль – 84,2-87 рублей, прогнозирует аналитик.