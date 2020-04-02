МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в четверг замедлил рост по основным индексам, не находя факторов поддержки, кроме почти отыгранных заявлений президента США о возможной стабилизации нефтяного рынка, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

При этом рублевый индекс Мосбиржи днем консолидировался выше "круглого" уровня в 2500 пунктов, долларовый РТС – выше 1000 пунктов.

Индекс Мосбиржи к 15.29 мск рос на 1,37%, до 2507,61 пункта, индекс РТС — на 1,69%, до 1004,46 пункта. В первой половине торгов рублевый индикатор подскакивал на 2,9% — до 2544,05 пункта, долларовый – на 4,7%, до 1033,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек — до 78,66 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 85,8 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 9,9% — до 27,19 доллара за баррель.

"Утренний оптимизм российского рынка был связан с заявлениями Дональда Трампа о том, что РФ и Саудовская Аравия могут в ближайшие дни заключить соглашение по мерам стабилизации нефтяного рынка. Однако реальных новостей с подтверждением ведущихся переговоров пока не поступало. Соответственно, рынок все еще надеется, но надежды уже не столь эмоционально выраженные", — комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов не исключает, что участники рынка воспринимают рост цен на нефть как временный отскок, так как избыток предложения углеводородов на рынке, очевидно, сохраняется.

Кроме того, российский рынок упал с начала года гораздо меньше, чем цены на нефть, и выглядит дорогим относительно нефти, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Лукойла", наряду с бумагами "Роснефти", чувствуют себя лучше рынка и технически обладают потенциалом краткосрочного повышения, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

К текущему моменту акции "Лукойла" растут на 3,83% — до 4853,5 рубля, акции "Роснефти" – на 4,14%, до 334,3 рубля.

При этом аналитик отмечает, что уверенности в способности бумаг "Лукойла" преодолеть ближайшее сопротивление в 5100 рублей, однако, пока нет.

Также в лидерах роста – бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 4,07%, обыкновенные акции – на 3,42%), акции "Газпром нефти" (3,49%), "Новатэка" (2,67%), обыкновенные акции "Башнефти" (2,55%) и акции ТМК (2,26%).

Падение акций "Алросы" (-3,15%), по мнению Суверова из "БКС Премьер", может быть связано с низким спросом на алмазы и в целом на люксовые товары в мире. Хотя, с другой стороны, спрос в Китае постепенно восстанавливается, также Гохран может приобрести алмазы ювелирного качества на 0,5-1 миллиарда долларов, добавляет он.

Также в лидерах падения – акции "М.Видео" (-2,21%) и акции ММК (-1,16%).

ПРОГНОЗЫ

Пока внешний фон все же говорит о том, что закрытие индексов может состояться в плюсе, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

"С другой стороны, в США число заболевших COVID-19 перевалило за 200 тысяч, и это может стать очередным поводом для распродаж. Еще в минувшую пятницу заболевших было всего 100 тысяч, но коронавирус пока не снижает темпы своего наступления", — обращает внимание он.

"Соответственно, для более уверенного роста отечественного рынка нужна комбинация повышения цен на нефть в качестве ответа на соглашение по ограничениям добычи ОПЕК+Россия+США, а также какие-либо позитивные новости с коронавирусного фронта. Но новостей по обоим направлениям пока нет", — отмечает аналитик.

До конца дня возможно дальнейшее отступление индексов от внутридневных максимумов, считает Кожухова из "Велес Капитала".