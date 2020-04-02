События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 апреля
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|-0,3%
|0,4%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (март)
|46,8
|32,7
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март)
|26,5
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|52,1
|25,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|52,1
|22
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|29
|29
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|34,5
|34,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|31,4
|31,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|28,4
|28,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|37,1
|36,2
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|35,7
|34,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,6%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (март)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (март)
|3%
|3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
|273 тыс
|-100 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (март)
|63,4%
|63,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (март)
|228 тыс
|-163 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (март)
|3,5%
|3,8%
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|40,5
|40,5
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)
|39,1
|39,1
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март)
|55,6
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
|57,3
|44
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|624
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|728
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|18,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|440,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|281,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|22,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|17 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-28,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-42,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|4,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|32,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (март)
|52
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Татнефть — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 4кв2019/2019
|RUB
|КТК /Кузбасская Топливная Компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
|RUB
|МРСК Сибири — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019
|RUB
|Акрон — ВОСА (реестр закрыт 10.03.2020, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет)
|130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
|101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет, реестр для выплаты — 14.04.2020) — див-д 2019
|RUB
|Московская биржа — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.04.2020)
|7,7 — див-д 2018
|7,93 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200402/831190065.html