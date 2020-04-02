МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рубль спокойно отреагировал на второе обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.20 мск повышался на 17 копеек — до 78,96 рубля, курс евро снижался на 48 копеек — до 85,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

Путин, в частности, сообщил о решении продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат.

Между тем в первой половине дня рубль сильнее отыгрывал внешний позитив: доллар опускался до 77,36 рубля, евро – до 84,50 рубля.

Рубль днем растерял весь рост и ушел в минус против доллара, но к евро продолжил прибавлять. Углубление снижения евро на форексе и потеря нефтяными котировками части дневного роста и обуславливают текущую динамику российской валюты.

Цена нефти сорта Brent растет днем на 6,4% — до 26,31 доллара за баррель, при этом ранее в четверг она поднималась до 27,87 доллара. Евро снижается на 0,8% — до 1,0872 доллара.