МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в марте вырос до исторически рекордных 98,8 триллиона рублей и, таким образом, приблизился к объему годового российского ВВП, который по итогам 2019 года составил 110 триллионов рублей, следует из данных Московской биржи.

"В марте 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 48,8%, составив 98,8 трлн рублей – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Здесь… динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — говорится в сообщении торговой площадки.

Положительную динамику продемонстрировали все основные рынки биржи: рынок акций (рост в четыре раза), срочный рынок (рост в 2,3 раза), денежный рынок (рост на 49,4%), валютный рынок (рост на 32%) и рынок облигаций (рост на 21,6%). При этом рекордные объемы торгов зафиксированы на фондовом и срочном рынках, а также по операциям репо с центральным контрагентом (ЦК) и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), указывается там же.