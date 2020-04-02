МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг поднимаются в пределах 2%, несмотря на очередную слабую статистику по рынку труда, которая показала рекордные 6,6 миллиона первичных заявок на пособие по безработице, поддерживает торги резкое удорожание нефти на 20%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.59 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,59%, до 21277,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,34%, до 7459,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,89%, до 2517,2 пункта.

Резкий скачок нефтяных цен на 20-25% поддерживает торги региона. В результате дорожают акции компаний энергетического сектора. Так, акции Exxon Mobil растут в цене на 11,5%, Chevron — на 13%, Schlumberger — на 16%. Удорожание Brent достигало ранее 40%, WTI — около 30% после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.

Ранее минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта подскочило на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,307 миллиона и составило 6,648 миллиона. Рост количества заявок стал максимальным за всю историю наблюдений. До скачка нефтяных цен индексы также росли, вопреки негативной статистике.

В пятницу трейдеры ожидают статистику по безработице в США от минтруда страны. Аналитики прогнозируют, что безработица в марте выросла до 3,8% с 3,5% в феврале, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 100 тысяч после роста на 273 тысячи.