МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг вечером на фоне плохой статистике по заявкам на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,28%, или на 36,6 доллара — до 1627,7 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро росла на 4,13%, до 14,562 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, вырос на фоне очередной слабой статистики по числу заявок на пособие по безработице в США. За минувшую неделю показатель вырос на 3,3 миллиона, до максимального за всю историю наблюдений уровня в 6,648 миллиона заявок.

Кроме того, котировки продолжает поддерживать распространение коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

"Стоит фондовому рынку снова оказаться под давлением числа погибших от коронавируса с США или где-то еще, как золото снова станет "убежищем" для инвесторов не склонных к риску", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).