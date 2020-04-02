МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций вырос на фоне взлета цен на нефть, превышавших в моменте 40%, после заявлений американского президента Дональда Трампа, локомотивом роста вполне закономерно стали акции российских нефтегазовых компаний.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 2,92%, до 2545,95 пункта, индекс РТС — на 4,69%, до 1034,06 пункта.

Ранее в течение торгов индекс Мосбиржи обновлял максимум с 10 марта, поднявшись до 2562,54 пункта, РТС – с 13 марта: 1038,2 пункта.

РЫНОК УСЛЫШАЛ ТРАМПА

Российский фондовый рынок в четверг в основном прибавлял на умеренно позитивном внешнем фоне. Рынок нефти при этом стал главным фактором динамики российских активов.

Вначале он прибавлял, по нынешним меркам, умеренно, отыгрывая ожидания перезаключения договорённостей между основными нефтедобытчиками о сокращении добычи. Когда же эти новости стали обрастать более конкретные деталями, нефть просто взмыла вверх — в моменте ее рост превышал 40% — почти до 36 долларов за баррель сорта Brent. В итоге котировки прибавляют примерно 20%, достигая уровней в районе 30 долларов за баррель сорта Brent.

Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который после телефонных переговоров с лидерами Саудовской Аравии и России выразил надежду, что эти основные производители нефти сократят ее добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Это составляет около 10-15% мирового потребления до карантинных мер из-за распространения коронавируса в мире. Примерно такой или даже немного больший объем нефти, по различным оценкам, в ближайшее время окажется невостребованным.

Основные западные фондовые индексы вечером прибавляли 0,3-2%.

В итоге в лидерах роста на российском рынке сегодня вполне закономерно оказались бумаги нефтегазового сектора: "Лукойла" (+8%), "Татнефти" (+7,5% префы, +7,4% — "обычка"), "Новатэка" (+7%), "Роснефти" (+6,1%), "Газпром нефти" (+4,9%), "Газпрома" (+3,9%).

С другой стороны, заметно снизились в цене акции "М.Видео" (-3,5%), "Алросы" (-2,6%), "Яндекса" (-2,1%), "Норникеля" (-2,9%), ММК (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг вечером вернулись к сопротивлениям 2540 и 1050 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Рынок демонстрирует краткосрочную склонность к росту, но в то же время игроков на повышение не покидает некоторая неуверенность. Пока все, что касается рынка нефти, ограничивается лишь словами, и поэтому если они не будут подкреплены деи?ствиями, нефтяные котировки вновь могут обвалиться. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующии? торговыи? день: 2450-2650 пунктов", — оценила она.

В пятницу чуткость инвесторов к новостному фону, связанному как с пандемией, так и с рынком нефти, останется на повышенных уровнях, полагает в свою очередь Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Торги на Мосбирже могут носить разнонаправленный характер. По нашему мнению, текущий рост котировок носит неустойчивый характер, и у отечественного рынка акций пока недостаточно драйверов для уверенного закрепления выше отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз по индексу на пятницу — 2355-2535 пунктов", — заключает он.