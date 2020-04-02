МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Социальная сеть Facebook выпустила приложение Messenger для MacOS и Windows на фоне роста использования сервиса в браузере, говорится в сообщении компании.

"Сегодня мы запускаем приложение Messenger для MacOS и Windows, теперь вы можете проводить видео-чаты на вашем компьютере и оставаться на связи с друзьями и родными", — говорится в сообщении. По данным соцсети, использование пользователями аудио- и видеовызовов в Messenger через браузер за последний месяц выросло более чем на 100%.

В понедельник, 30 марта, американская Microsoft сообщила, что за последнее время Skype ежедневно стали использовать 40 миллионов человек, это соответствует месячному росту на 70%. При этом длительность звонков внутри Skype за месяц возросла на 220%, отметила компания

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.