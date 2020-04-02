МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Отток средств глобальных инвесторов из бумаг российских компаний индекса MSCI Russia в мае может превысить 300 миллионов долларов, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Отток из MSCI Russia может превысить 300 миллионов долларов в мае… Есть высокая вероятность того, что индекс покинут "Транснефть" и ММК, и суммарный отток из MSCI Russia превысит 200 миллионов долларов с учетом активных денег. Кроме того, множество исключений из других индексов приведет к дополнительному оттоку из MSCI Russia", — говорит эксперт в своем обзоре.

Он уточнил РИА Новости, что такой размер оттока сопоставим с тем, который был при включении Saudi Aramco в индекс MSCI EM (семейство глобальных индексов развивающихся рынков) и при увеличении в этом же индексе в ноябре веса китайских акций класса "А".

Луцко напоминает, что 20-30 апреля — период расчетов для полугодовой ребалансировки всех глобальных индексов MSCI, которая состоится после закрытия торгов 12 мая. Результаты ребалансировки вступят силу 1 июня. Поэтому в мае ожидаются существенные изменения, которые повлияют на отдельные котировки компаний и индекс MSCI Russia в целом.

В ходе такого расчета определяется, соответствуют ли компании индексу по ключевым минимальным требованиям, и таким образом определяются кандидаты на включение в индекс и исключение из него. В частности, расчет капитализации с поправкой на долю в свободном обращении (free-float) и ликвидности проводится в любой торговый день с 20 по 30 апреля, поясняет он.

При этом эксперт считает, что если MSCI не сделает исключения и не снизит минимальный уровень капитализации и free-float для включения компаний в MSCI Russia, то такие потенциальные кандидаты на включение, как "Тинькофф", "Ростелеком" и "Русал", в индекс не попадут с очень высокой вероятностью. "Лишь один "Яндекс" сохраняет шансы на включение в него, но только в ноябре, как и было запланировано", — заключает эксперт.