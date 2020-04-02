МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Нацвалюта РФ вечером продолжает уверенно расти к доллару и евро, отыгрывая подскок нефтяных котировок на несколько десятков процентов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.41 мск падает на 1 рубль, до 77,79 рубля, курс евро — на 2,1 рубля, до уровня 84,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

ТРАМП ПОМОГ РУБЛЮ

Российская валюта в четверг большую часть дня пыталась расти, причём значительно более явно по отношению к европейской валюте, отыгрывая динамику форекса, где евро падал в направлении уровня 1,08 доллара.

Курс доллара продолжает поддерживаться за счет своего защитного статуса в ситуации разворачивающегося кризиса. Помогает ему и макростатистика динамики дефицита торгового баланса США, который в феврале уменьшился на 5,6 миллиарда долларов, или на 12,3% по сравнению с показателем января, до 39,9 миллиарда долларов.

Но затем нефть дала мощный импульс для роста рубля, взмыв вверх. В моменте ее рост превышал 40% — почти 36 долларов за баррель сорта Brent. Вечером котировки прибавляют примерно 20%, достигая уровней в районе 30 долларов за баррель.

Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который после телефонных переговоров с лидерами Саудовской Аравии и России выразил надежду, что эти основные производители нефти сократят ее добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Это составляет около 10-15% мирового потребления до карантинных мер из-за распространения коронавируса в мире. Примерно такой или даже немного больший объем нефти, по различным оценкам, в ближайшее время окажется невостребованным.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю на 1,3-2,4%. Рублевая цена нефти подскочила в район 2,6 тысячи за баррель сорта Brent с 2,1 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

Рубль получает поддержку со стороны отскока цен на нефть в район 30 долларов за баррель, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Рынок сырья продолжают будоражить сигналы о возможном возвращении крупнейших нефтеэкспортеров за стол переговоров. Вместе с тем, темпы распространения COVID-19 в США и Европе остаются высокими, а статистика, в частности по рынку труда США, указывает на глубину экономического спада. По нашим оценкам, в пятницу курс будет реагировать на вектор движения нефтяных котировок и характер общерыночных настроений, ожидаем колебания курса в диапазоне 77,5-79 рублей за доллар", — сказал он.

Сегодняшнее обращение президента Владимира Путина не принесло сюрпризов, добавляет экономист ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

"Несмотря на продленный сегодня "карантин", наш прогноз по российской экономике остается достаточно позитивным. 2/3 экономики РФ еще пока продолжают функционировать и расти – это производство сырья, продовольствия, социальные услуги, частично строительство", — оценивает эксперт.

"Сильные стороны России – относительно низкая доля услуг, наиболее чувствительных к карантину (туризм, развлечения), более высокая доля государственного сектора в ВВП и в занятости населения (сейчас это становится хорошей новостью), а также высокие накопленные резервы, которые позволяют реализовать фискальный стимул", — заключает она.