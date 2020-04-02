МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Предприятия группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, продолжают работу в продленный период нерабочих дней, функционируя на максимальной мощности, заявили РИА Новости в пресс-службе группы.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат, а затем режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснял, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"В соответствии с указом президента РФ объявленные нерабочие дни не распространяются на организации, обеспечивающие население продуктами питания. Предприятия группы "Черкизово" относятся к таким организациям, поэтому продолжают свою работу. Производственные площадки компании сейчас функционируют на максимальной мощности, стараясь снабжать потребителей достаточным количеством мясной продукции", — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что на производственных объектах группы осуществляется температурный контроль каждого работника и при выявлении даже немного повышенной температуры, признаков ОРВИ или в принципе плохого самочувствия такой сотрудник не допускается к исполнению своих обязанностей, при этом часть персонала, не занятого на производстве, переведена на удаленный режим работы.

Кроме того, во всех производственных и офисных помещениях проводится регулярная дезинфекция, подчеркнули в пресс-службе.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%. Чистая прибыль группы по МСФО по итогам прошлого года сократилась в 1,76 раза, до 6,8 миллиарда рублей.