МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Власти РФ могут увеличить план размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) текущего года на 1-1,5 триллиона рублей для компенсации дефицита бюджета, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

"Россия… может увеличить заимствования в рублях, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Власти добавят 1-1,5 триллиона рублей (13-19 миллиардов долларов) в свой план заимствований в 2,3 триллиона рублей в этом году", — говорится в сообщении. По сведениям агентства, этот план предполагает, что цены на нефть будут находиться в районе 20 долларов за баррель.

Источники также сообщили агентству, что министерство финансов РФ оценивает сейчас возможный дефицит бюджета РФ в этом году в 3-4 триллиона рублей. Оно также отмечает, что меры, принятые для борьбы с коронавирусом, окажут дополнительное давление на экономику страны.

В марте средняя цена российской нефти марки Urals снизилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,17 доллара за баррель. Снижение цен на нефть повлекло за собой падение курса рубля.

Минфин РФ 10 марта сообщил о приостановке проведения аукционов размещения ОФЗ на период до стабилизации рыночной ситуации в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств.

В конце марта финансовые власти заявили, что представят график аукционов размещения ОФЗ на второй квартал после принятия решения собственно о возобновлении проведения аукционов. "Пока не ясно, когда возобновятся аукционы", — указывает в связи с этим агентство со ссылкой на слова источника.