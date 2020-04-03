МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рубль с утра попытался продолжить расти по инерции на фоне подорожавшей нефти, доллар обновил минимум с 25 марта. Однако затем валюта РФ быстро перешла к снижению.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.19 мск повышался на 30 копеек, до 77,55 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до уровня 83,82 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар опускался до 76,97 рубля – минимума с 25 марта.

Нефть дорожает на 2,9%, до 30,81 доллара за баррель сорта Brent.