МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу снижаются на фоне растущих опасений за экономическую ситуацию в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.24 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,19%, до 5415 пунктов, французский CAC 40 — на 1,05%, до 4176,63 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,77%, до 9497 пунктов.

В пятницу внимание инвесторов сосредоточено на европейской макростатистике. Позднее исследовательская организация Markit Economics опубликует композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны. Эксперты прогнозируют, что, по окончательной оценке, показатель в марте упал до 31,4 пункта с уровня февраля в 51,6 пункта, что соответствует предварительной оценке.

Европейское статистическое агентство Евростат также в пятницу опубликует статистику объема розничных продаж в еврозоне. Аналитики ожидают, что в феврале показатель вырос только на 0,1% в месячном выражении после роста в январе на 0,6%.

Участники торгов также обратили внимание на то, что в мире число людей с COVID-19, по собственным подсчетам Университета Джонса Хопкинса в США на конец дня 2 апреля, превысило 1 миллион, а число погибших продолжает расти. При этом по данных ВОЗ, на 3.00 мск 3 апреля число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч – до 900,306 тысяч, скончались 45693 человека – почти на 5 тысяч больше предыдущего показателя.