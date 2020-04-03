МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) -0,3% 0,5% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (март) 46,8 33,8 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март) 26,5 43 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 52,1 23 (факт)
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 52,1 17,4 (факт)
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 29 29
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 34,5 34,3
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 31,4 31,4
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 28,4 28,4
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 37,1 36,2
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 35,7 34,8
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,6% 0,1%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (март) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (март) 3% 3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март) 273 тыс -100 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (март) 63,4% 63,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (март) 228 тыс -163 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (март) 3,5% 3,8%
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 40,5 40,5
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март) 39,1 39,1
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март) 55,6  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март) 57,3 44
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 624  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 728  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 18,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 440,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 281,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 22,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 17 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -28,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -42,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 4,1 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 32,5 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (март) 52 37,1
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Татнефть — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 4кв2019/2019    
  RUB КТК /Кузбасская Топливная Компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019    
  RUB МРСК Сибири — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019    
  RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019    
  RUB Акрон — ВОСА (реестр закрыт 10.03.2020, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет, реестр для выплаты — 14.04.2020) — див-д 2019
  RUB Московская биржа — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.04.2020) 7,7 — див-д 2018 7,93 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.05.2020) — див-д 2019