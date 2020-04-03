МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Московская биржа до конца апреля продолжит работать в режиме, установленном на текущую неделю, говорится в сообщении торговой площадки.

"Для обеспечения непрерывности работы финансового рынка и его участников до конца апреля 2020 года Московская биржа будет осуществлять функции по организации торгов, клиринга и расчетов в соответствии с регламентом, установленным на неделе с 30 марта 2020 года", — указывается в сообщении.

Ранее Мосбиржа сообщала, что во время общероссийских нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля будет выполнять только самые необходимые функции по организации торгов, клиринга и расчетов.

Президент Владимир Путин в рамках борьбы с распространением нового коронавируса ранее объявил в России с 30 марта по 3 апреля нерабочими днями с сохранением за работниками зарплат, а в четверг режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.