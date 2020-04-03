МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением на фоне нестабильности экономики, вызванной распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов в пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,6%, до 2763.99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1689.57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2%, до 23236.11 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%, до 17820,19 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,03%, до 1725,44 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,68%, достигнув 5067,5 пункта.

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать неопределенность вокруг перспектив мировой экономики в свете продолжающегося распространения коронавируса. Аналитики считают, что перед тем, как экономика начнет окончательно стабилизироваться, распространение вируса только ускорится.

Аналитики Societe Generale сообщили агентству Рейтер, что уже сейчас можно наблюдать признаки долгосрочного ущерба для внутреннего спроса, на который накладываются ограничения на передвижение, торговлю и производство по всему миру.

Трейдеры также обратили внимание на то, что в мире число людей с COVID-19, по собственным подсчетам Университета Джонса Хопкинса в США на конец дня 2 апреля, превысило 1 миллион, а число погибших продолжает расти. При этом по данных ВОЗ, на 3.00 мск 3 апреля число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч – до 900,306 тысячи, скончались 45693 человека – почти на 5 тысяч больше предыдущего показателя.