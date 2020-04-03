Рубль усилил рост: евро упал ниже 83 рублей, доллар торгуется ниже 77
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем усилил рост на фоне дорожающей нефти и дешевеющей европейской валюты на форексе, евро опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.56 мск пятницы снижался на 0,94 рубля — до 82,92 рубля, доллара – на 0,46 рубля, до 76,79 рубля.
Курс евро к доллару снижается на 0,51% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0798 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20200403/831195252.html