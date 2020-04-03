МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рост стоимости нефти марки Brent ускорился до 10%, в результате цена кратковременно превышала 33 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 10,01% — до 32,94 доллара за баррель. Минутами ранее показатель достигал 33,05 доллара. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 4,86% — до 26,54 доллара за баррель.