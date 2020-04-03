МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу уверенно растет и торгуется у дневных максимумов против доллара и евро на резко подорожавшей нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.29 мск пятницы снижался на 47 копеек — до 76,78 рубля, курс евро опускался на 92 копейки, до 82,95 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,35% — до 32,74 доллара за баррель.

РУБЛЬ УВЕРЕННО РАСТЕТ

Динамика рубля в начале дня отличалась повышенной волатильностью, отечественная валюта после старта торгов искала направление и чередовала падение с ростом как в паре с долларом, так и с евро.

Однако нефтяные котировки после такой же разнонаправленной динамики на утренних торгах перешли к уверенному росту и дали возможность рублю начать расти уверенно.

Нефтетрейдеры обратили внимание на то, что 6 апреля в формате видеоконференции пройдет встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами секретариата ОПЕК по подготовке встречи, нефтедобывающие страны обсудят возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, при этом к формату ОПЕК+ могут присоединиться и ряд новых стран.

На этом фоне евро и доллар опускались к минимумам с 17-18 марта — до 82,68 рубля и 76,55 рубля соответственно.

"Безусловно, основную поддержку рублю на сегодняшних торгах оказывает рост цен на нефть. Нефтяные котировки попытались закрепиться выше 30 долларов за баррель Brent еще вчера, и уже сегодня утром им это окончательно удалось на новостях о проведении встречи министров стран ОПЕК+ в предстоящий понедельник", — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Также дополнительную поддержку рублю могло оказать и сообщение Банка России о том, что на протяжении всего "нерабочего" апреля регулятор продолжит осуществлять операции на валютном рынке, обращает внимание аналитик.

ПРОГНОЗЫ

До конца дня ключевым событием для рубля станет первая из предстоящих еженедельных пресс-конференций главы ЦБ, которая состоится сегодня в 14.00 мск, обращает внимание Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Впрочем, каких-либо новых мер по поддержке рубля рынок, вероятно, не услышит, а регулятор сосредоточит свое внимание на инструментах по поддержке кредитования экономики, населения и помощи заемщикам", — добавляет он.

Перспективы разрешения кризиса нефтяного рынка позволяют смотреть на российскую валюту с оптимизмом, отмечает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

"В среднесрочной перспективе в пользу рубля будет играть высокая в сравнении с другими развивающимися странами макроэкономическая стабильность, большой объем накопленных резервов и высокий уровень рублевых ставок", — добавляет он.