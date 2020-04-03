МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу опускаются после открытия, трейдеры оценивают данные о росте безработицы в стране и падении числа рабочих мест, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.33 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,42%, до 21324,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 7466,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 2521,3 пункта.

Ранее в пятницу минтруд США сообщил, что безработица в стране подскочила в марте до 4,4% с 3,5% в феврале, что стало рекордным приростом за 45 лет, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики впервые с сентября 2010 года уменьшилось — на 701 тысячу.

Кроме того, ранее стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта подскочило до рекордных за всю историю 6,648 миллиона, или на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели. А по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте сократилось впервые с 2017 года — на 27 тысяч.

Позднее в пятницу станут известны данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) о деловой активности в сфере услуг США. Трейдеры прогнозируют, что индикатор сократился по итогам марта до 44% с 57,3% месяцем ранее.

Акции компании Tesla при этом подскочили в цене на 10% после данных о производстве и поставках за первый квартал. За этот период компания произвела 102,67 тысячи машин, поставки составили 88,4 тысячи. Эти показатели выросли в годовом исчислении, при этом индикаторы стали лучшими для компании за первый квартал, а также превзошли некоторые прогнозы аналитиков.