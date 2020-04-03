МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам укрепляется в пятницу вечером ещё большими темпами на фоне спроса трейдеров на более надежные активы из-за ситуации вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск курс евро снижается до 1,0794 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 108,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,47%, до 100,65 пункта.

Трейдеры обращают особое внимание на данные министерства труда США. Безработица в стране подскочила в марте до 4,4% с 3,5% в феврале, что стало рекордным приростом за 45 лет, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики впервые с сентября 2010 года уменьшилось — на 701 тысячу. Ранее также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта подскочило до рекордных за всю историю 6,648 миллиона, или на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели.

"Пока мы видим слабую статистику из Европы, США, Италии, если вам хочется податься куда-то, то это будут казначейские бумаги США и американский доллар, выступающие в качестве надежных активов", — приводит агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле Tempus Inc в Вашингтоне Джона Дойла.

Распространение коронавируса за пределами Китая продолжает оставаться в центре внимания рынков. Страны применяют карантинные меры, ограничивающие передвижение населения, что а первую очередь оказало давление на такие сферы экономики, как торговля, производство, транспорт, туризм.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались. Наиболее крупные вспышки зафиксированы в США (226 тысяч), Испании (117 тысяч) и Италии (115 тысяч).