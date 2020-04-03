Рынок акций РФ прибавил за неделю 7-10% на росте цен на нефть и рубля
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций подскочил за прошедшую неделю на 7,2% по рублевому индексу Мосбиржи и на 10% по долларовому индексу РТС благодаря взлету нефтяных котировок и укреплению курса рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
Стоимость нефти марки Brent за неделю выросла почти на 32%, до 32,8 доллара за баррель.
Рубль к доллару за этот период укрепился примерно на 2%, до 77,15 рубля.
В том числе только за пятницу индекс Мосбиржи вырос на 1,03%, до 2572,23 пункта, а индекс РТС — на 1,53%, достигнув 1049,88 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20200403/831199510.html