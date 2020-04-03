МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в конце недели на фоне продолжившегося повышательного ралли рынка нефти, локомотивом роста, как и вчера, оказались акции компаний нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,03%, до 2572,23 пункта, а индекс РТС — на 1,53%, достигнув 1049,88 пункта.

Днем индекс Мосбиржи краткосрочно поднимался выше уровня 2600 пунктов – впервые с 10 марта.

РЫНОК ИДЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок в пятницу второй день подряд повышался, несмотря на негативную динамику, преобладавшую на мировых рынках в конце недели. Западные фондовые индексы вечером теряли в пределах 2% по основным индексам.

Инвесторы за рубежом отыгрывали самый быстрый скачок уровня безработицы в США за 45 лет. Минтруд страны сообщил, что безработица в стране выросла в марте до 4,4% с 3,5% в феврале. Кроме того, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики Штатов впервые с сентября 2010 года уменьшилось — на 701 тысячу.

Однако участники российского рынка продолжили отыгрывать ралли рынка нефти — так сорт Brent дорожал вечером более чем на 10%, до 33 долларов за баррель.

Рынок нефти остается главным фактором динамики российских активов. Накануне президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с лидерами Саудовской Аравии и России выразил надежду, что эти основные производители нефти сократят ее добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки.

Сегодня эта тема получила развитие. Стало известно, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ в понедельник намерены обсудить возможность сокращения добычи. Не исключено обсуждение такого сокращения на 10 миллионов баррелей в сутки.

В лидерах роста на российском рынке сегодня вполне закономерно оказались бумаги нефтегазового сектора: "Газпром нефти" (+5,6%), "Башнефти" (+3,8%), "Новатэка" (+3,6%), "Лукойла" (+3,1%).

Снизились в цене акции Polymetal (-2,7%), "М.Видео" (-1,7%), "Яндекса" (-1,2%), Сбербанка (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок акций провел завершающую сессию торговой недели в приподнятом настроении, напряжение в информационном фоне, касающемся нефтяного рынка, подогрело цены на сырье, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"При этом для всей группы рисковых активов, включая рублевые, в качестве ключевой на будущей неделе наверняка сохранится тема распространения пандемии и потенциального ущерба для мировой экономики. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет колебаться в диапазоне 2510-2630 пунктов", — оценил он.

У индексов Мосбиржи и РТС сохраняется потенциал повышения в район 2700 и 1170 пунктов соответственно, которые они, вероятно, будут реализовывать на следующей неделе, предполагает в свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2500-2650 пунктов", — оценила она.