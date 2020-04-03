МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров), не будут штрафовать добросовестных поставщиков за недопоставку товаров, если она связана с ограничениями, установленных из-за коронавируса, говорится в сообщении ассоциации.

"Торговые сети — члены АКОРТ считают возможным временно не применять к добросовестным поставщикам штрафные санкции за недопоставку товаров, возникшую вследствие ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (ограничения передвижения транспорта, работы предприятий и другие)", — говорится в сообщении.

Такое решение принято с учетом сохранения в ряде российских регионов повышенного спроса на отдельные виды товаров, а также объективные сложности добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов.

"При этом компании — члены АКОРТ для обеспечения бесперебойных поставок продовольственных товаров в магазины оставляют за собой право применения штрафных санкций за нарушения, не связанные с реализацией мер по ограничению распространения коронавируса и в случаях недобросовестного поведения контрагентов", — добавляется в релизе. Ассоциация указывает, что важнейшим приоритетом ее членов остается обеспечение наличия товаров для потребителей, а также конструктивное взаимодействие со всеми поставщиками и производителями для достижения этой цели.

Торговые сети, входящие в АКОРТ, в середине марта приняли решение временно, до нормализации ситуации на потребительском рынке, не применять штрафные санкции за недопоставку товаров. Решение было принято на фоне резко выросшего потребительского спроса из-за новостей о коронавирусе и ослаблении рубля.

В четверг компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщила о решении возвратить штрафы для поставщиков за недопоставку товаров, кроме социально значимых категорий. Решение ритейлера связано с нормализацией ситуации с поставками по большинству товарных категорий.