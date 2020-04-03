МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы закрылись снижением до 1,6% на фоне рекордно слабой статистики по деловой активности в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 1,18%, до 5415,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,57%, до 4154,58 пункта, а немецкий DAX — на 0,47%, до 9525,77 пункта.

По данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте упал до исторического минимума в 29,7 пункта. Показатель стал минимальным за всю историю исследований организации с июля 1998 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Инвесторы обратили внимание и на очередную слабую статистику по рынку труда в США. Ранее в пятницу минтруд США сообщил, что безработица в стране подскочила в марте до 4,4% с 3,5% в феврале, что стало рекордным приростом за 45 лет, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики впервые с сентября 2010 года уменьшилось — на 701 тысячу.

На рынках сохраняются опасения по поводу распространения коронавируса в мире и связанного с этим ущерба мировой экономике. Эксперты уже прогнозируют снижение мирового ВВП в текущем году, а затем его последовательное восстановление в следующем. Экономику сдерживают применяемые властями карантинные меры и падение спроса, что отражается на производстве, торговле, перевозках и туризме.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались. Наиболее крупные вспышки зафиксированы в США (257 тысяч), Испании (117 тысяч) и Италии (120 тысяч).