МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Продолжения роста фондового рынка и укрепления рубля ожидают аналитики инвестиционных компаний и банков на следующей неделе, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за эти пять дней на 1,2% и на 3,4%, то есть до 2604 и 1086 пунктов, соответственно.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке по итогам месяца снизится на 80 копеек, до уровня 76,5 рубля, евро – на 40 копеек, до 82,8 рубля, также следует из этого прогноза.

Цена на нефть марки Brent при этом останется в районе 33 долларов за баррель марки Brent (уровня вечера текущей пятницы), а евро на форексе будет находиться около 1,08 доллара, оценивают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Основными факторами для рынков продолжит оставаться ситуация с распространением коронавируса в мире, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Мировые рынки постепенно стабилизируются. В этом есть заслуга как колоссальных мер поддержки со стороны основных центробанков и правительств развитых экономик, так и прошедшего падения рискованных активов. Несмотря на то, что базовая статистика распространения коронавируса пока не предоставляет поводов для оптимизма, есть вероятность, что карантинные меры проявят свою эффективность", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Объявление стимулирующих пакетов мер в разных странах и активизации программ количественного смягчения смогли сгладить ситуацию на рынках и привести к коррекционному восстановлению, указывает, однако пока говорить о возобновлении полноценного роста преждевременно, считает при этом Зварич.

В целом же тон дальнейшей ситуации на мировых рынках, в том числе валютных и фондовых, скорее всего, по крайней мере на будущую неделю, задаст совещание представителей крупнейших нефтедобывающих стран и регионов.

В понедельник состоится видеоконференция стран, ранее формировавших ОПЕК+, с участием представителей ряда других государств, в частности, Мексики, а также нефтедобывающего американского штат Техас, ожидает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Помимо размера сокращения добычи (называются цифры вплоть до 10% мирового предложения), скорее всего, будут обсуждаться торговые практики (пресловутый демпинг), и, возможно, разделение географических рынков, полагает эксперт.

"Очень важно, какая точка отсчета будет выбрана для целевых квот: Саудовская Аравия выразила готовность снизить добычу до 9 миллионов баррелей в сутки – на 10% относительно уровня марта 2020 года. Это может означать, что России и другим крупным производителям придется пойти на аналогичные в процентном отношении сокращения", — добавляет он.

РУБЛЬ ПРИБАВИТ НА ДОРОГОЙ НЕФТИ

За счет поддержки со стороны рынка энергоносителей рубль может попытаться продолжить отыгрывать потери, считает Зварич. Доллар при этом может отступить к нижней границе диапазона 75–80 рублей, предполагает он.

При закреплении нефти выше 30 долларов, а то и 35 долларов за баррель Brent, курс может продолжить движение в сторону диапазона 70-75 рублей за доллар, в свою очередь считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". А для его стабилизации в этом коридоре понадобится нефть в диапазоне 35-45 долларов за баррель, добавляет он.

Сравнительную стабильность национальной валюты продолжает обеспечивать поддержка со стороны Центрального банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем продаваемой на рынке валюты до 207 миллионов долларов в день, комментирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". "В среднесрочной перспективе в пользу рубля будет играть высокая в сравнении с другими развивающимися странами макроэкономическая стабильность, большой объем накопленных резервов и высокий уровень рублевых ставок", — добавил он.

Карантинные меры вынудят домохозяйства и бизнес продавать запасы валюты, также рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

"Поэтому существенного ослабления рубля на предстоящей неделе не ожидаем, как и сильного всплеска инфляции, потому что в условиях кризиса вначале сокращаются потребительские расходы", — добавил он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Что касается фондового рынка, то в сложившихся обстоятельствах возможны попытки продолжения коррекционного роста с возможностью выхода индекса Мосбиржи в район 2700-2750 пунктов, считает Зварич.

"Главной идеей для российского рынка будет возможное новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи. Если оно будет заключено и не разочарует рынки, то отечественные индексы продолжат рост и могут даже попытаться выйти в зону "бычьего" рынка. Разочарование в соглашении способно привести к новой волне распродаж, так как избыток предложения нефти на рынке продолжит давить на котировки", — предполагает Кочетков.

Российские активы после умиротворяющей пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной (прошедшей в пятницу), будут, скорее всего, предпринимать попытки закрепиться на достигнутых уровнях и даже расти, считает Вайсберг.

Индексы Мосбиржи и РТС в ближайшие дни обладают нереализованным потенциалом краткосрочного роста – в сторону 2700 пунктов и 1180 пунктов соответственно, отмечает и Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В целом, следующая неделя для западных площадок будет весьма спокойной с точки зрения макроэкономических данных, а в пятницу основные биржи уйдут на пасхальные выходные. Это создает риски фиксации прибыли на рынке РФ во второй половине недели. Ситуация будет зависеть от новостей по коронавирусу и динамики нефтяных котировок", — уточняет аналитик.

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Кочетков считает, что основной интерес инвесторов на неделе будет, с учётом мероприятия в понедельник, сосредоточен на нефтяных бумагах.

"Впрочем, как говорит старая истина – покупай слухи и продавай новости. Вероятно, что соглашение ОПЕК+ ещё позволит сектору показать движение вверх, но также станет точкой промежуточной фиксации прибыли. Укрепление рубля негативно скажется на акциях прочих экспортёров", — добавляет он.

Кожухова также считает, что в ожидании совещания ОПЕК+ вероятно продолжение ралли нефтяных цен и бумаг нефтегазового сектора, после чего при любых разочарованиях есть опасность фиксации прибыли.

Таким образом, для "быков" вся надежда будет на нефтяной сектор, поскольку в условиях пандемии остальные отрасли выглядят скромнее с точки зрения перспектив, следует из оценок экспертов.

"В России режим выходных дней продлен на месяц… Сильно пострадает малый и средний бизнес, в частности, сфера услуг, финансовый сектор, ритейл. Ожидаем соответствующую динамику акций этих компаний", — заключает Ващенко.