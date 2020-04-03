ВАШИНГТОН, 3 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу на закрытии торгов продемонстрировали снижение на более чем 1,5%, трейдеры оценивали данные о росте безработицы в стране и падении числа рабочих мест, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 1,67%, до 21055,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,53%, до 7373,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,52%, до 2488,56 пункта.

Ранее в пятницу минтруда США сообщило, что безработица в стране подскочила в марте до 4,4% с 3,5% в феврале, что стало рекордным приростом за 45 лет, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики впервые с сентября 2010 года уменьшилось — на 701 тысячу.

Кроме того, ранее стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта подскочило до рекордных за всю историю 6,648 миллиона, или на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели. А по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте сократилось впервые с 2017 года — на 27 тысяч.