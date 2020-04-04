МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Выдающие себя за службу безопасности кредитных организаций телефонные мошенники в последнее время вновь активизировались в России, сообщил РИА Новости ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Несколько клиентов Сбербанка, проживающих в Москве, почти в один день рассказали РИА Новости, что получили звонки с городских номеров якобы от сотрудников службы безопасности банка. Одной из жертв злоумышленники сообщили, что ее личные данные скомпрометированы и от ее имени могут действовать мошенники. Звонящий попросил "для понимания" назвать последние совершенные клиентом операции по карте, а затем пообещали поставить на карту защиту, пока клиент меняет пароль в "Сбербанк онлайн".

"Мужчина представился Владимиром и сказал, что звонит из службы безопасности Сбербанка, хочет уточнить, все ли у меня в порядке и не было ли странных операций только что по моей карте. Но поскольку так случилось, что буквально накануне два человека жаловались на то, что им звонили мошенники, якобы из Сбербанка, разговор я тут же прекратила и сообщила о мошенниках в Сбербанк", — рассказала вторая потенциальная жертва мошенников. Затем о похожих историях сообщили в агентство и клиенты других банков.

"Мы действительно наблюдаем существенный рост телефонного мошенничества в последнее время", — подтвердил Голованов. При этом описанные выше приемы, отметил он, являются у мошенников самыми распространенными, а просьба сверить личную информацию и использование в речи стандартных формулировок помогает вызвать доверие у жертвы.

Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин также подчеркнул, что цели мошенников в последнее время стали меняться – они все больше хотят войти в доверие к клиенту банка. "Если раньше целями звонка были получение одноразового пароля или провокация клиента на перевод денег на другой счёт, то теперь целью стало убедить, что звонящий играет на поле жертвы и не имеет злого умысла, а затем использовать полученное доверие для манипуляции жертвой, получения дополнительных персональных данных и прибыли", — говорит он.

В самом Сбербанке сообщили РИА Новости, что активизации телефонных мошенников, в том числе попыток выманить у клиентов данные, банк не наблюдает, при этом в неделю от клиентов поступает несколько тысяч жалоб на телефонное мошенничество.

Представитель Банка России заявил агентству, что регулятор постоянно мониторит ситуацию по схемам с использованием социальной инженерии по различным каналам, в том числе — отслеживает вероятность появления приемов, которые могут использоваться злоумышленниками с учетом нынешней ситуации с коронавирусом.

"Если мы обнаружим массовое применение новых схем, то проинформируем о связанных с ними рисках граждан, при необходимости — дадим соответствующие рекомендации кредитным организациям. В любом случае мы рекомендуем гражданам сохранять бдительность и не сообщать свои персональные данные и данные банковских карт посторонним лицам, под каким бы предлогом их не пытались узнать", — посоветовали в ЦБ.