МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на фоне надежд на новые меры по сдерживанию коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.41 мск гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,11%, до 23493,21 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,75%, до 1772,75 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,48%, до 18263,06 пункта, а австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 4,25%, до 5282 пункта.

Биржи Китая закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. В пятницу Шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,6% до 2763,99 пункта, а индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1689,57 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. Так, в понедельник японские инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что премьер-министр страны собирается объявить чрезвычайное положение в некоторых частях Японии, включая Токио, поскольку число людей, зараженных новым коронавирусом, продолжает увеличиваться.

"Ралли связаны с сообщениями СМИ о чрезвычайном положении, поскольку инвесторы уже несколько дней спекулируют на эту тему", — объяснила ситуацию на японском рынке агентству Франс Пресс старший советник по рынку SBI Securities Киоко Амемия (Kyoko Amemiya). По словам аналитика, объявление о чрезвычайном положении уже было оценено рынком, и многие инвесторы посчитали эту меру положительной в отношении сдерживания вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.