МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против доллара и евро, несмотря на снижающуюся цену нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск понедельника снижался на 11 копеек – до 76,38 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 82,61 рубля.

Рубль волатилен в начале торгов: курс доллара уже снижался до 76,21 рубля, при этом с начала торгов смог подняться до 77,1 рубля, евро также меняет направление динамики и уже опускался до 82,36 рубля, при этом в ходе торгов смог подняться до 83,2 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,2% — до 33,7 доллара за баррель.