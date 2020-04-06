МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Фестиваль Цинмин или праздник чистого света    
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (февраль) 4,8% -1,4% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март) 52,6 44
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,3% 0,7% (прогноз)
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 2,3% 2,7% (прогноз)
  RUB TCS Group — День стратегии /Лондон/    
  RUB Транснефть — СД (вопросы о предв. утверждении годового отчета, о выплате вознаграждения по итогам работы за 2019)    