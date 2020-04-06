МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник на открытии растут на 3-4% на оптимизме из-за снижения темпов распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 3,02%, до 5579 пунктов, французский CAC 40 — на 3,73%, до 4309,35 пункта, немецкий индекс DAX — на 4,38%, до 9943,25 пунктов.

Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии. По сообщениям СМИ, в Германии также наблюдается снижение темпов заболеваемости COVID-19.

При этом участники рынка также обратили внимание на статистику из Германии, согласно которой промышленные заказы в стране в феврале сократились в месячном выражении слабее прогноза — на 1,4% при ожидании снижения на 2,4%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.