МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник поднимаются на 4% на ожидании улучшения ситуации вокруг распространения коронавируса в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.33 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 4,04%, до 21902,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,62%, до 7640,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,81%, до 2583,43 пункта.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что стране удастся не дойти до ранее прогнозировавшегося количества смертей от коронавируса. До этого он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч, и призвал нацию готовиться к тому, что ближайшие две недели будут самыми тяжелыми и будет много смертей.

"То, что мы наблюдаем признаки стабилизации ситуации в городе Нью-Йорк, возможно, самый важный фактор… Это большое облегчение для рынка, но нельзя сказать, чтобы мы справились с этими проблемами, потому что впереди будет еще одна-две тяжелые недели", — цитирует агентство Рейтер слова управляющего менеджера Great Hill Capital LLC Томаса Хейса (Thomas Hayes).

На данный момент в США зафиксирована крупнейшая вспышка заболевания коронавирусом в мире, сейчас число зараженных в стране составляет более 335 тысяч, умерли 9,5 тысячи человек, вылечились более 17 тысяч.