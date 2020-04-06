МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Дмитрий Майоров. Сложившаяся ситуация в российской экономике в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, верстка бюджета РФ, ориентированная на новые реалии из-за падения цены нефти, переводят страну в новую реальность, считают опрошенные РИА Новости эксперты и соглашаются с министром финансов Антоном Силуановым, который заявил о том, что тучные годы прошли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 6343 в 80 регионах, всего скончались от болезни 47 человек.

По оценке большинства опрошенных экспертов, рубль в паре с долларом в ближайшей перспективе останется под отметкой в 80 рублей, в лучшем случае рубль укрепится до 68 рублей за американскую валюту.

Однако есть и альтернативное мнение, рубль может вернуться на уровень до развала сделки ОПЕК+ и укрепиться к доллару до 55 рублей.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1" ранее заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы. Он отметил, что распространение коронавируса влияет не только на нефтяную отрасль. По словам министра, "тучные времена" прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве.

ТУЧНЫЕ ГОДЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ

Тучные годы, безусловно, прошли, и ближайший бюджет будет верстаться, исходя из прогноза по цене нефти на уровне 20 долларов за баррель, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"При этом, скорее всего, произойдет реструктурирование и перераспределение расходов. Впрочем, расходная часть довольно компактна, и существенного изменения структуры не произойдет. Дефицит бюджета будет финансироваться за счет ФНБ и дивидендов Сбербанка. При этом существенная часть бюджета все же будет проедена", — говорит эксперт.

Пока не просматривается V-образного выхода из ситуации, сложившейся в российской экономике в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, скорее, можно рассчитывать на U-образный выход, и многое будет зависеть от действий по помощи бизнесу со стороны регуляторов, рассуждает Егор Сусин из Газпромбанка. Пока потери ВВП составляют 0,5-0,7% в неделю при тех ограничениях, которые введены в РФ, экономической спад глубок, и быстрого восстановления не будет, оценил положение он.

"Рецессия в экономике будет, однако не такая глубокая, как в 2009 году. Скорее всего, нечто среднее между 2009 и 2015 годом. Однако меры поддержки пока достаточно скромные. Поэтому малому и среднему бизнесу будет тяжело, скорее всего, как в 1998 году", — говорит Вайсберг.

ВПРОЧЕМ, НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО

В то же время ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков замечает, что по сравнению с ситуацией 2014-2015 годов у РФ на треть сократилась внешняя задолженность. "Лишь валютные резервы ЦБ РФ покрывают её на 90%, а с учётом золота почти на 120%. То есть это один из лучших параметров в мире по соотношению резервов и долгов", — поясняет он.

Кроме того, за последние пять лет РФ существенно улучшила ситуацию с продовольственной безопасностью, указывает эксперт.

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"Мы почти на 90% покрываем все наши потребности, а по пшенице вовсе вышли на первое место в мире по объёмам экспорта. В 2019 году стоимость зарубежных поставок российского сельского хозяйства достигла 24 миллиардов долларов. Это, конечно, существенно меньше доходов от продажи нефти и газа, но вполне значимая величина. Она также говорит о том, что потребности в валюте для покрытия продовольственных нужд почти нет", — считает он.

В какой-то мере, коронавирусная пандемия даже создаёт дополнительные возможности для экспорта в виде медицинского оборудования и материалов, полагает Кочетков.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РУБЛЯ

Что касается курса рубля, то "ножницы Кудрина" — финансовый эффект от временного лага, с которым начисляется экспортная пошлина на нефть — пока будет оказывать поддержку рублю в виде активных продаж нефтеэкспортерами валюты для исполнения обязательных платежей в бюджет, говорит Вайсберг.

"Кроме того, позитивно на рубле будет сказываться положительный кумулятивный эффект от продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, а также продажи валюты ЦБ, полученной за пакет Сбербанка. Наконец, после пятничной конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной сложилось ощущение, что регулятор уверен в том, что сможет обеспечить почву под ногами у ОФЗ, а годовая инфляция не превысит уровень 5,5-6%. Это дает надежду на возврат инвесторов в ОФЗ", — сказал эксперт.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов также считает, что тучные годы для курса рубля прошли, однако, по его мнению, они закончились в 2014 году. С его точки зрения, бюджетное правило не дает надеяться на укрепление рубля, даже если цены на нефть будут восстанавливаться.

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"С 2014 года правительство придумало еще одну схему – это бюджетное правило, и теперь рассчитывать на значительное укрепление рубля к доллару не приходится. В 2015 году мы видели нефть и по 86 долларов за баррель, при этом рубль не показал какого-то серьезного укрепления против американской валюты", — говорит он.

Что касается динамики рубля после встречи нефтепроизводителей по вопросу ограничения добычи "черного долота", то при оптимистичном сценарии, он может перейти в диапазон 72-75 рублей за доллар, в крайнем случае доллар опустится до 68 рублей. Нефть при этом, скорее всего, поднимется к отметкам 39-41 доллар за баррель сорта Brent.

В итоге, рубль, скорее, останется в паре с долларом в диапазоне 80 рублей и ниже, апокалиптические сценарии о росте американской валюты выше 90 рублей пока выглядят малореальными, резюмировал Вайсберг.

Сейчас курс доллара к рублю находится в справедливом относительно внешних условий диапазоне 75-80 рублей, инфляция — в диапазоне 4-4,5%, оценивает ситуацию Сусин.

"Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ сейчас более низка, чем ее снижения, поскольку риски замедления экономики преобладают. Для рубля все будет определяться курсовой динамикой основного экспортного товара РФ – нефти. Пока есть надежда на среднесрочную ее стабилизацию в районе 35-40 долларов за баррель. Цена в районе 20 долларов — это скорее краткосрочный локальный прокол", — говорит он.

Впрочем, Кочетков из "Открытие Брокер" более позитивно настроен, чем коллеги. "Если же говорить о долгосрочных перспективах, то рубль вполне способен вернуться к значениям до развала сделки ОПЕК+, или даже до уровней около 55 рублей за американскую денежную единицу", — полагает он.

По самым мрачным прогнозам, в ситуации коронавируса придется жить до конца текущего года, когда почти гарантировано появление эффективных вакцин, считает аналитик.

"Впрочем, даже без этого мрачного сценария ФРС, по сути, обещает напечатать (денежные средства в объеме — ред.) 25% ВВП США. Если же кризис продолжится, то объём денежных вливаний может составить до 8-10 триллионов долларов, или около 40-50% ВВП США. Соответственно, под вопросом находится сама ценность американской валюты. Как только в кризисе наметится позитивный разворот, можно ожидать резкой смены настроений на финансовом рынке", — добавляет он.

 