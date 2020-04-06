События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 апреля
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (февраль)
|-3,9%
|-3,9%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (февраль)
|-1,6%
|-0,2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (февраль)
|5,21 млрд австрал. долл
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель)
|0,25%
|0,25%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|3%
|-0,8%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|2,8%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (март)
|0,3%
|0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (4кв2019)
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(февраль)
|6,963 млн
|6,476 млн
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (март)
|54,1
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|10,485 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за март 2020
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|АФК Система — телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа Эталон — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019
|RUB
|Группа компаний ЛСР — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2020, в заочной форме)
|78 — див-д 2018
|30 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|Группа Черкизово — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 27.03.2020, фин. див-ды 2019)
|20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018
|48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (вопросы подготовки ГОСА, фин. див-ды 2019)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200406/831215130.html