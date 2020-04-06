МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (февраль) -3,9% -3,9%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (февраль) -1,6% -0,2%
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (февраль) 5,21 млрд австрал. долл  
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель) 0,25% 0,25%
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 3% -0,8%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 2,8%  
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (март) 0,3% 0,2%
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (4кв2019) 0,1%  
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(февраль) 6,963 млн 6,476 млн
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (март) 54,1  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 10,485 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за март 2020    
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB АФК Система — телеконференция менеджмента    
  RUB Группа Эталон — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019    
  RUB Группа компаний ЛСР — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2020, в заочной форме) 78 — див-д 2018 30 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.05.2020) — див-д 2019
  RUB Группа Черкизово — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 27.03.2020, фин. див-ды 2019) 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018 48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019
  RUB ГМК Норильский никель — СД (вопросы подготовки ГОСА, фин. див-ды 2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) — див-д 2019