МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к иене растет в понедельник вечером на усилении рисковых настроений и росте фондовых рынков, что снижает спрос на более надежные активы, такие как японская иена, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.01 мск курс евро снижался до 1,0804 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0808 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,13 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 100,59 пункта.

Мировые фондовые рынки получают поддержку на склонности инвесторов к риску, в то время как более надежные активы, такие как японская иена, дешевеют. Оптимизм на рынках связан с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу коронавируса. Ранее Трамп выразил надежду, что стране удастся не дойти до ранее прогнозировавшегося количества смертей от коронавируса. До этого он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч.

На фоне оптимизма трейдеров по поводу ситуации с коронавирусом биржи Азии выросли на 2-4%, Европы — на 3-5,7%, а рынки США растут на 5%.

"Динамика валют сегодня близко следует сценарию склонности к риску… Мы думаем, что слабость японской иены сегодня связана скорее с укреплением мировых фондовых рынков, чем с сообщениями о возможном объявлении ЧС в Токио", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Wells Fargo во главе с Эриком Нельсоном (Erik Nelson).

Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания руководства правящей Либерально-демократической партии объявил, что начал подготовку к объявлению режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщили местные СМИ.