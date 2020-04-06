МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь акции "Лукойла", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 0,63%, до 4,5 доллара, "Новатэка" — на 3,75%, до 132,8 доллара, "Лукойла"- опустилась на 0,09%, до 67,34 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,5%, до 4,94 доллара, "Газпром нефти" — на 3,45%, до 22,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 3,89%, до 25,66 долларов. Расписки "Северстали" подорожали на 2,38%, до 11,61 доллара, НЛМК — на 5,66%, до 16,98 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 5,58%, достигнув 0,88 доллара, Сбербанка — подорожали на 3,52%, до 9,94 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 10,89%, до 12,42 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 6,04%, до 3,6 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 4,52%, до 9,36 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,35%, до 1,96 доллара.