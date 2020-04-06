МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Минфин России предложит на аукционах облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) нового выпуска — серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года в объеме до 450 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Для ОФЗ 29013 купонный доход будет рассчитываться, исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Минфин 10 марта сообщил о приостановке проведения аукционов по размещению ОФЗ на период до стабилизации рыночной ситуации в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств.

"Решение о дате возобновления аукционов Минфина России будет приниматься исходя из складывающейся конъюнктуры рынка", — говорится в сообщении министерства.

По итогам семи аукционных дней 2020 года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 501,3 миллиарда рублей по номиналу. План привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале был установлен на уровне 600 миллиардов рублей.