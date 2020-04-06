МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом в пределах почти 6% на позитивных ожиданиях по статистике, связанной с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,34%, до 5542,1 пункта, французский CAC 40 — на 4,61%, до 4346,14 пункта, а немецкий DAX — на 5,74%, до 10072,5 пункта.

Статистика по коронавирусу в регионе поддерживает оптимизм на рынках. Согласно данным из Италии, в рамках недельного тренда наблюдается более чем 20-процентное снижение числа погибших, а за неделю число госпитализированных снизилось на 90%. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 132,5 тысячи.

Другим крупным центром вспышки заболевания в регионе является Испания, статистика по стране также свидетельствует о тенденции к снижению темпов распространения коронавируса. Число зараженных здесь превысило 135 тысяч человек.

"Мы движемся на чистом оптимизме, возможно, так это можно выразить наилучшим образом", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение вице-президента по торговле и деривативам Schwab Center Рэнди Фредерика (Randy Frederick) для Financial Research.