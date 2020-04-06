МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России на фоне коронавируса планирует сдвинуть на год планировавшиеся изменения по распределению доли кредитного риска в акционерных инвестиционных фондах и в паевых инвестфондах (ПИФах) на одного эмитента, следует из проекта указания регулятора, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Это сделано в рамках одного из первых пакетов мер Центрального банка, направленных на поддержку участников рынка, поскольку рыночная ситуация изменилась", — прокомментировал новацию РИА Новости вице-президент НАУФОР Илья Ванин.

Ранее планировалось, что оценочная стоимость ценных бумаг одного юрлица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах в таком юридическом лице (если юрлицо является банком) или права требования к такому юрлицу в совокупности не должны превышать с 1 июля 2020 года – 13% стоимости активов инвестфонда, с 1 января 2021 года – 12%, с 1 июля 2021 года – 11%, а с 1 января 2022 года – 10% стоимости активов инвестфонда.

Теперь, согласно проекту, этот пункт выглядит так: "с 1 июля 2021 года – 13% стоимости активов инвестфонда, с 1 января 2022 года – 12% стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года – 11% стоимости активов инвестиционного фонда". Аналогичные сроки переноса предполагаются и для ценных бумаг одного субъекта РФ (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства.

"Эти ограничения касаются распределения доли кредитного риска в портфелях паевых инвестиционных фондов на одного эмитента совокупно – в акциях, облигациях и так далее. Изначально закладывалось, что постепенно эта доля должна снижаться. Это подразумевало, в том числе, развитие нашего рынка как такового, появления новых бумаг, увеличение ликвидности и тому подобное, и было заложено постепенное снижение доли кредитного риска на одного эмитента", — сказал Ванин.

"Поскольку предполагалось, что с 1 июля 2020 года должно было наступить одно из первых снижений, и управляющим паевых инвестфондов уже сейчас надо было бы начинать эти доли у себя в портфелях фондов снижать, а ситуация в связи с резким снижением стоимости сейчас совершенно не способствует тому, чтобы эти действия производить. Поэтому, на мой взгляд, Центральный банк посчитал, что это возможно отсрочить. Это одна из мер, которая в связи с падением рынков была предпринята для поддержки", — добавил он.