МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Российская валюта наращивает вечером темпы роста и обновляет максимумы с середины марта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.48 мск снижался на 55 копеек, до 75,94 рубля, курс евро — на 64 копейки, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар опускался до 75,93 рубля – минимума с 18 марта, евро — до 81,96 рубля — минимума с 17 марта.