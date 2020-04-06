МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером растет к доллару и к евро, отыгрывая повышение спроса на рисковые активы. Снижение рынка нефти отчасти сдерживает укрепление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.36 мск падал на 34 копейки, до 76,15 рубля, курс евро — на 42 копейки, до уровня 82,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ СПРОС НА РИСК

Российская валюта в понедельник продолжила расти, обновляя максимумы с середины марта. Так, в течение торгов понедельника доллар и евро опускались до 75,93 рубля и до 81,96 рубля соответственно.

Поддержка приходила от роста спроса на рисковые активы. В частности, американские фондовые индексы вечером росли на 5,8-6%. Этому помог президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что стране удастся не дойти до ранее прогнозировавшегося количества смертей от коронавируса. До этого он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч, и призвал нацию готовиться к тому, что ближайшие две недели будут самыми тяжелыми и будет много смертей.

Кроме того, Италия сообщила о самом низком ежедневном показателе погибших от коронавируса за две недели, в то время как Франция сообщила о самом низком аналогичном показателе за неделю.

Негативная динамика рынка нефти, терявшего вечером 3,5%, до 32,92 доллара за баррель сорта Brent, поддерживалась новостями о переносе заседания ОПЕК+, на котором планируется обсудить сокращение добычи. По первоначальным сведениям, оно должно было пройти уже сегодня, но было перенесено на четверг.

Тем не менее, доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колебалась в районе 2,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пик вирусной эпидемии в мире все еще не пройден, однако рынки пытаются с оптимизмом воспринимать информацию о некотором замедлении вирусного распространения, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что во вторник курс будет формироваться в диапазоне 75,5-77,4 рубля за доллар. Подготовка к переговорам о новой сделке по сокращению нефтедобычи останется в центре внимания рынков", — добавил он.

Рубль, как и российский фондовый рынок, смог проигнорировать коррекцию цен на нефть, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом он был поддержан динамикой валют развивающихся стран. В результате доллар закрепился в нижней половине диапазона 75-80 рублей. При этом его нижняя граница выступает поддержкой для американской валюты и ближайшей целью коррекции. Отметим, что от 75 рублей долларовые "быки" могут попытаться перехватить инициативу и предпринять попытку возобновления восходящей динамики", — оценил он.