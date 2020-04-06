МЕХИКО, 6 апр /ПРАЙМ/. Мексиканская валюта на торгах в понедельник опускалась на новый исторический минимум — до 25,7387 песо за доллар США, несмотря на обнародованный накануне президентом страны план реактивации экономики на 2020 год.

"Мексиканское песо (сегодня — ред.) стало второй наиболее обесцененной валютой в корзине основных пар после японской йены, главным образом из-за решения исполнительной власти Мексики не принимать меры против циклических колебаний, которые включали бы отсрочку налогообложения, а также ввиду отсутствия (в плане — ред.) мер по предотвращению потери рабочих мест в результате кризиса, вызванного коронавирусом", — говорится в аналитическом сообщении на сайте Banco Base.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая накануне с планом реактивации экономики, назвал три ключевых новых пункта этого плана: социальные программы для 22 миллионов человек, 2,1 миллиона потребительских и ипотечных кредитов, а также создание 2 миллионов новых рабочих мест. Все запланированные ранее инвестиционные программы в сфере строительства инфраструктуры, жилья и нефтепереработки были сохранены и представлены как часть антикризисного плана на год. Правительство не предусматривает налоговых послаблений, хотя устанавливает запрет на введение новых налогов и увеличение старых.

По мнению аналитиков Banco Base, массовая потеря рабочих мест, вероятно, приведет к длительному снижению потребления. В отсутствие антикризисных фискальных мер финансисты рассматривают в качестве центрального сценарий падения мексиканской экономики на 8% в 2020 году. Негативный сценарий, который предусматривает снижение ВВП на 10%, в случае реализации станет худшим падением после Великой депрессии 1932 года, когда оно составило 14% валового внутреннего продукта.

Министерство финансов Мексики ожидает, что по итогам 2020 года диапазон роста ВВП составит от 0,1 до —3,9%, объясняя это сложной эпидемиологической ситуацией, нарушениями цепочек поставок и падением спроса и цен на нефть.