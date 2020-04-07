МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет на улучшении внешнего фона, в числе лидеров — акции Сбербанка, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля поднимается сильнее, чем рублевый индекс Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи к 10.16 мск вторника рос на 1,4% — до 2659,22 пункта, индекс РТС – на 2,61%, до 1111,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 67 копеек – 75,35 рубля.

Среди лидеров роста, в частности, бумаги Сбербанка. Привилегированные и обыкновенные акции банка уже подскакивали на 3% на общем позитиве и фоне публикации отчетности по РСБУ за первый квартал.