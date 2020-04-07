МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник растут на 2-3% вторую торговую сессию подряд на волне общего оптимизма на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск британский индекс FTSE 100 рос на 3,16%, до 5717,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,66%, до 4461,9 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,29%, до 10404 пунктов.

Во вторник на мировых рынках продолжают присутствовать оптимистичные настроения. Участники торгов в Европе и Азии обратили внимание на то, что накануне индексы США закрылись ростом на 7% и более на ожидании замедления распространения COVID-19.

Согласно данным из Италии, в стране наблюдается более чем 20-процентное снижение числа погибших, а за неделю число госпитализированных снизилось на 90%. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 132,5 тысячи.

Рост бирж также подкрепляет макростатистика из Германии. Объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в феврале 2020 года вырос на 0,3% по сравнению с январем, хотя аналитики ожидали снижения показателя.