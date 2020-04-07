МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом, вслед за фондовыми биржами США накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,1%, до 2822,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,2%, до 1743,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,1%, до 24253,29 пункта. Японский индекс Nikkei 225 подорожал на 2%, до 18950,18 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,8%, до 1823,6 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,65%, достигнув 5252,3 пункта.

На настроения инвесторов повлияло закрытие американских рынков, которые в понедельник выросли примерно на 7% по основным индексам на ожидании замедления распространения коронавируса в США.

Трейдеры также обратили внимание на данные из Китая. Во вторник в стране не было зарегистрировано ни одного случая смерти из-за коронавируса. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР также ранее, 29 марта, объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

"В настоящее время азиатские рынки опережают другие мировые биржи и с некоторым оптимизмом реагируют на предположения о том, что мы уже достигаем пиковых уровней заболеваемости и смертности в крупных городах", — пояснил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).