МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник растет к доллару и мало меняется к евро, поднимающемуся на международном валютном рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.16 мск вторника снижается на 53 копейки, до 75,49 рубля, курс евро растёт на 13 копеек, до 82,18 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает при этом почти на 3%, до 34 долларов за баррель.

РУБЛЬ РАСТЕТ НА ПОДДЕРЖКЕ НЕФТИ

Курс рубля на старте торгов максимально поднимался к доллару и евро на 82 и 65 копеек соответственно. Однако затем нацвалюта отступила от достигнутых максимумов.

При этом евро на форексе усилил рост к доллару: если до открытия торгов на валютном рынке Московской биржи евро к доллару прибавлял порядка 0,4%, то к текущему моменту европейская валюта растет к американской на 0,9%, до 1,0888 доллара.

На глобальных рынках сохраняется аппетит к риску, вызванный? отсутствием признаков дальнейшего ускорения темпов распространения пандемии, хотя в основных регионах присутствия болезни ситуация все еще остается тяжелои?, также отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

На валютном рынке аппетит к риску выражается в активном снижении доллара к корзине валют основных торговых партнеров США, замечает аналитик. Ослабление доллара к этой корзине придает силы и большинству валют на развивающихся рынках, и рубль не является исключением, указывает он.

"Банк России в настоящее время продолжает ежедневные продажи валюты на валютном рынке в рамках бюджетного правила и компенсации выпадающей валютной ликвидности на рынке при снижении цен на нефть марки Urals ниже 25 долларов за баррель", — также отмечают добавляют позитивные для рубля факторы аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

ПРОГНОЗЫ

Рынки, и не только нефтяной, сейчас в ожидании совещания представителей основных нефтедобывающих стран, намеченного на четверг.

"Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты", — считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Ожидания коллективной поддержки рынка нефти со стороны ОПЕК, РФ и США продолжают тянуть вверх цены на нефть. Пока именно ожидания — главный драйвер, поэтому мы оцениваем текущие движения как краткосрочные. "Доллар-рубль" перешел к снижению, диапазон торгов сместился вниз: в краткосрочном плане мы ориентируемся на уровни 73-77 рублей за доллар", — в свою очередь отмечает Олег Кочетков из МТС-банка.

При сохранении благоприятнои? ситуации на рынке нефти рубль, вероятно, сможет протестировать уровень в 75, где в последний? раз отечественная валюта находилась 17 марта, прогнозирует Кравченко.